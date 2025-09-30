به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال‌نشسته بانوان جهت حضور در بازی‌های پارآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از نهم تا شانزدهم مهر ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود.

زهرا لطفی، فاطمه جهانی، زهرا سالاری، ندا پنجه باشی، ندا ارجمندیان (خراسان رضوی)، زهرا نجاتی (همدان)، فرزانه حیدری، سکینه قریشی (هرمزگان)، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست (گیلان)، حدیث رضایی، زینب ملکی (اصفهان)، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، عسل داوودی نیا، رقیه شمس الدین سعید (کرمان)، مریم کلهر (لرستان) و مریم ناظری (مازندران) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین می‌پردازند.

کادر فنی:

مشاور فنی: هادی رضایی (خراسان رضوی)

مربیان: مریم ایرانمنش (کرمان)، بتول مهران پور (هرمزگان)

مربی بدنساز: انیسه یاوری (اصفهان)

سرپرست: سودابه رسولی (تهران)

مربی فرهنگی: مریم تشکینی (قم)