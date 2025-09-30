پخش زنده
معاون وزیر صمت: با وقوع جنگ ۱۲ روزه و در حمایت از فعالان صنعتی، قیمت زمینهای صنعتی در کشور افزایش نیافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، صبح امروز در نشست با فعالان صنعتی و معدنی استان مازندران در ساری گفت: در مهرماه به عنوان شش ماه دوم سال قیمت زمینهای صنعتی افزایش مییافت
رضا انصاری افزود: کسانی که مهرماه در شهرکهای صنعتی کشور، سرمایه گذاری کنند مبلغ ۲۰ درصد پیش پرداخت به ۱۰ درصد کاهش مییابد.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی ضروری است با توجه به فرسودگی زیرساخت ها؛ قانونگذار با اصلاحیه قانون مالیات، بخشی از افزایش افزوده را در اختیار شرکتهای صنعتی قرار دهد.
انصاری گفت: زمینهای راکد شهرکها فسخ قرارداد میشود و به صنعتگر واقعی واگذار میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران هم گفت: برجهای فن آوری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه علم و فناوری مازندران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بزودی در مازندران تشکیل میشود
یوسف نژاد افزود: محققان و دانش پژوهان با استقرار در این برجها ایدهها را تجاری سازی میکنند.
وی خاطر نشان کرد: ۲ هزار و ۸۰۰ بنگاه اقتصادی در مازندران فعالیت میکنند که صنعت غذایی با ۴۲ درصد تولید داخلی و ۳۰ درصد صادرات، بزرگترین سهم در صنعت استان را دارد.
در پایان این نشست، از آتش نشانان مستقر در شهرکهای صنعتی استان بمناسبت روز آتش نشان قدردانی شد.
نجاتی و گزارشی از این نشست: