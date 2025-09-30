پخش زنده
نماینده ولی فقیه در لرستان رسالت دبیران شوراهای امر به معروف را رسالتی الهی و تمدنساز دانست و خواستار همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای تحقق این فریضه مهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده ولی فقیه در استان در همایش دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی استان با اشاره به اهمیت رسالت دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر گفت: دایره امر به معروف و نهی از منکر بسیار گسترده است و همین گستردگی، وظیفه ما را سنگینتر و البته پرثوابتر میکند.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با بیان اینکه نظام سلطه بیش از دو قرن است با بهرهگیری از ابزارهایی، چون فیلم، کتاب و رسانه در تلاش برای ترویج منکر است افزود: انقلاب اسلامی با ماهیتی دینی و فرهنگی، در برابر این هجمهها ایستاده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت اقدام عملی در حوزه امر به معروف، گفت: وجود لفظی، کتبی، اقدامی و اجرایی این فریضه در سازمانها و ادارات ضروری است واگر رویدادی در داخل مجموعهای با معروف سازگاری ندارد، باید مطالبهگری کنیم تا اصلاح شود.
وی با اشاره به نقش شوراهای امر به معروف در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن گفت: باید در برابر این هجمهها بایستیم و باید میان گفتن، نوشتن و اقدام تفاوت قائل شویم و هر کدام را در جای خود بهکار ببریم.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی در پایان، رسالت دبیران شوراهای امر به معروف را رسالتی الهی و تمدنساز دانست و خواستار همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای تحقق این فریضه مهم شد.