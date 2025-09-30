درحالی که تعرفه‌های جدید «دونالد ترامپ» نمونه‌ای از تقابل سیاست اقتصادی و تجارت بین‌المللی برای تضعیف برخی رقبا است، چین اعتقاد دارد جنگ تعرفه‌ای به نفع هیچ‌یک از طرفین تمام نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چین به تازگی در واکنش به تعرفه‌های جدید و در حال افزایش «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، درباره واردات الوار نرم، مبلمان روکش‌دار و کابینت‌ها و روشویی‌های آشپزخانه اعلام کرده است که هیچ برنده‌ای در جنگ‌های تجاری وجود ندارد.

طبق گزارش روزنامه دولتی «گلوبال تایمز»، «گو جی‌اکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک نشست خبری گفت «هیچ برنده‌ای در جنگ‌های تعرفه‌ای یا تجاری وجود ندارد و حمایت‌گرایی به جایی نمی‌رسد.» این موضع نشان می‌دهد که چین همچنان سیاست خود را بر پایه همکاری اقتصادی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها قرار داده است.

نشریه «نیوزویک» در گزارشی عنوان داشت که ترامپ، سیاست تعرفه‌ای خود را بخشی از برنامه اقتصادی‌اش می‌داند که هدف آن بازسازی صنعت تولید آمریکا و محدود کردن رقابت خارجی است. او این سیاست را از همان روز‌های ابتدایی ورود به کاخ سفید دنبال کرده و توافقات تجاری پیشین را برای آمریکا ناعادلانه می‌دانسته است. حتی با وجود مذاکرات مثبت میان هیات‌های تجاری آمریکا و چین، تعرفه‌های جدید نیز در همین راستا اعمال شده‌اند.

تعرفه‌ها، مالیاتی هستند که واردکنندگان باید پرداخت کنند. از یک سو، این سیاست می‌تواند به برخی کسب‌وکار‌های داخلی آمریکا کمک کند و رقابت خارجی را کاهش دهد، اما از سوی دیگر، هزینه‌ها را بالا برده و عرضه کالا‌ها را محدود می‌کند، که در نهایت قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.

این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که تورم در آمریکا همچنان بالا است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند اعمال تعرفه‌ها بخشی از این مشکل را تشدید می‌کند. فدرال رزرو به تازگی نرخ بهره را کاهش داده و احتمالاً پیش از کریسمس دوباره این کار را انجام خواهد داد. این نهاد نگران است که تعرفه‌ها در ماه‌های آینده باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند.

روز دوشنبه، ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: برای اینکه کارولینای شمالی، که تجارت مبلمان خود را به چین و دیگر کشور‌ها واگذار کرده، دوباره بزرگ شود، من تعرفه‌های قابل‌توجهی بر هر کشوری که مبلمان خود را در ایالات متحده تولید نکند، اعمال خواهم کرد.»

سپس کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ فرمانی امضا کرده که «تعرفه‌ای جهانی ۱۰ درصدی بر واردات الوار نرم» اعمال می‌کند. علاوه بر این، «تعرفه‌ای ۲۵ درصدی جهانی بر برخی مبلمان روکش‌دار» وضع شده که از اول ژانویه ۲۰۲۶ به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، و تعرفه ۲۵ درصدی هم بر کابینت‌ها و روشویی‌های آشپزخانه اعمال شده که از اول ژانویه به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.