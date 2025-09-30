



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رویداد ملی ایران جان در ایستگاه چهارم به فارس رسید .

به همین منظور معاونین و مدیران رسانه ملی با نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز دیدار کردند

در این دیدار که ۱۴نفر از معاونین و مدیران شبکه‌های مختلف رسانه ملی حضور داشتند ، برمهانی معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به اینکه رویداد ملی ایران جان تا کنون در استان‌های خوزستان، ایلام و اصفهان برگزار شده و برنامه سازان رسانه ملی در تهران و استان‌ها با تسلط بهتری برای تهیه و تولید برنامه‌های فاخر و تاثیر گذار‌تر در معرفی و همچنین بیان توانمندی‌ها و نیاز‌های استان‌ها برنامه سازی می کنند گفت: با همدلی مسئولین استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی می توان زمینه ایجاد تحولات بسیاری را در آینده در استان فارس ایجاد کرد .

وی گفت : مخاطب بسیاری از برنامه‌های ما رئیس جمهور ، وزرا و مسئولان کشوری هستند .

در این دیدار مدیران شبکه دو، شبکه قرآن، شبکه تهران، شبکه آموزش و مدیر کل اخبار استان‌های سازمان به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص رویداد ملی ایران جان پرداختند .

امیر رئوف مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس نیز در این دیدار با اشاره به اینکه رویداد ملی ایران جان از نوزدهم تا ۲۵مهر در فارس با محور دین و حماسه و هنر اجرا می شود تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای برگزار کننده دومین کنگره ملی ۱۵شهید سرافراز استان فارس از فارس به عنوان سرزمین، دین، حماسه و هنر یاد کردند و فرمودند یکی از امتیازات تمدنی کشور عزیزمان این است که سه عنصر حماسه دین و هنر را تلفیق کرده است .

ایت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز ضمن تقدیر از اقدام رسانه ملی در اجرای رویداد ملی ایران جان این اقدام رسانه ملی را یکی از اقدامات مهم این رسانه در معرفی توانمندی‌های استان‌ها در کنار خواسته‌ها و مطالبات مردم عنوان کرد .





