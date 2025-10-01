تیم استان زنجان در مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی ایران که به میزبانی البرز برگزار شد، پنج مدال رنگارنگ کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تیم استان زنجان در مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی ایران که به میزبانی البرز برگزار شد، پنج مدال رنگارنگ کسب کرد.

رسول حنیفه لو در رده سنی پیشکسوتان یک طلا و یک برنز، سجاد کریمی در رده بزرگسالان مدال نقره، تیم زنجان در بخش اسپید فیت مدال نقره و رضا برجی در رده بزرگسالان مدال برنز را کسب کردند.

همچنین در رقابت‌های آزاد طناب کشی کارگری کشور، تیم زنجان در بین هفت تیم حاضر، به مقام نایب قهرمانی رسید.

این مسابقات در تبریز برگزار شد.