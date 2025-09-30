مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از آغاز عملیات تعمیرات اساسی واحد بخار شماره S ۱نیروگاه ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این شرکت بر انجام به موقع و باکیفیت تعمیرات نیروگاهی پس از پیک تابستان امسال متمرکز شده است.

به همت متخصصان ایرانی،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران؛ مسعود مرادی گفت: در پی گذر از پیک تابستان سخت امسال، راهبرد صنعت برق حرارتی و رویکرد عملیاتی این شرکت، تمرکز و دقت بر انجام به موقع و با کیفیت واحد‌های تولیدی تحت تعمیرات است.

وی افزود: واحد بخار شماره S ۱ نیروگاه ایرانشهر با ظرفیت ۶۳ مگاوات توسط شرکت اشکودای جمهوری چک ساخته شده و عمر آن نزدیک به چهار دهه است. این قدمت، عملیات تعمیراتی را پرریسک و روند آن را کند می‌کند، اما با تلاش متخصصان توانمند شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، این پروژه در زمان معین با موفقیت به پایان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: این فعالیت تعمیراتی یکی از ده‌ها پروژه این شرکت برای تحقق برنامه ملی ارتقای آمادگی واحد‌های نیروگاهی برای گذر از پیک مصرف ۱۴۰۵ کشور است.

وی گفت: عملیات بهسازی و تعمیرات اساسی واحد بخار شماره S ۴ این نیروگاه سال گذشته نیز توسط شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران انجام شد و اکنون پس از هزاران ساعت کارکرد مفید در مدار تولید قرار دارد.

مرادی ادامه داد: بر این اساس، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی، گام بلندی برای افزایش ضریب آمادگی و تولید پایدار نیروگاه‌های کشور برداشته است.

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در استان البرز مستقر است.