بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حیدر عمرانی درجمع خبرنگاران بیان کرد: نسبت جنسی ولادت در استان بوشهر در شش ماهه نخست امسال، به ١١۲.۶ رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش تولد پسران نسبت به دختران را نشان میدهد.
وی افزود: تعداد متولدین دختر در شش ماه نخست سال جاری دو هزار و ۶٩٩ نفر و موالید پسر هم سه هزار و ۴٠ نفر بوده است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به نرخ ۱.۲ درصدی ولادتهای ثبت شده در استان بوشهر، اظهار کرد: تعداد تولد ثبت شده روزانه در این بازه زمانی ٣١ مورد است.
وی از کاهش رشد جمعیت در استان خبر داد و اضافه کرد: در ۶ ماه امسال پنج هزار و ٧٣٩ نفر در استان متولد شدهاند و این درحالی است که آمار ولادتهای شش ماهه نخست سال گذشته شش هزار و ١٣٧ نفر بوده، که ۶.۵ درصد کاهش داشته است.
عمرانی بیشترین موالید را مربوط به مادران گروه سنی ٣٠ تا ٣۴ ساله دانست و ادامه داد: براساس آمارهای موجود در مرکز رصد جمعیت، میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری در کشور برابر با ۲۷.۶ سال بوده که مقدار این شاخص در استان بوشهر ۲۷.۵سال است و بیشترین میانگین سنی مادران در اولین فرزندآوری، در بوشهر با ۲۸.۴ سال و کمترین آن مربوط به عسلویه با ۲۵.۵ سال است.
وی گفت: میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری در کشور برابر با ۳۲.۵ سال و میانگین سن پدر برای استان بوشهر برابر با۳۲.۹ سال است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اظهار کرد: بیشترین میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری مربوط به شهرستان گناوه با رقم ۳۴.۴ سال و کمترین آن مربوط به شهرستان دشتی با رقم ۳۱.۷ سال است.
وی عنوان کرد: ٨ درصد از نوزادان در این مدت در استان بوشهر در یک سال اول زندگی مشترک زوجین متولد شدهاند.
عمرانی گفت: از کل ولادتهای ثبت شده در شش ماهه نخست امسال، ۳۶.۲ درصد در پنج سال اول زندگی زوجها، ٢٨ درصد بین سال ششم تا دهم زندگی بوده و ۳۴.۷ درصد از ولادتها بیش از ١٠ سال از زندگی مشترک زوجین رخ داده است.
وی از ثبت ١١۴ واقعه ولادت حاصل از چندقلوزایی در ماهه نخست امسال در استان بوشهر خبر داد و گفت: از این تعداد ١١٣ واقعه دوقلوزایی و یک واقعه سه قلوزایی است.