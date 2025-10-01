کاهش ۶.۵ درصدی ولادت در استان بوشهر

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: در ۶ ماه نخست امسال پنج هزار و ٧٣٩ نفر در استان متولد شده‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۶.۵ درصد کاهش داشته است.