مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر عالم ربانی و فقیه مجاهد، آیت‌الله حاج شیخ علی بدری، عصر امروز با حضور پرشور مردم و طلاب در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیکر عالم وارسته آیت‌الله شیخ علی بدری از مسجد باب‌الجنه بر دوش مردم قدرشناس تشییع و پس از اقامه نماز، در گلزار شهدای امامزاده علی‌بن‌جعفر (ع) آرام گرفت.

آیت‌الله بدری که در سال ۱۳۰۷ در روستای کردوان علیا از توابع دشتی بوشهر متولد شد، از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) و از مبارزان سرسخت علیه رژیم پهلوی بود. او سال‌ها در نجف و سپس در ایران به تدریس، تبلیغ و مبارزه مشغول بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مسئولیت‌های مهمی همچون قضاوت در دادگاه‌های انقلاب خوزستان و حاکم شرع آبادان را برعهده داشت.

این فقیه مجاهد که همواره در گمنامی، اما با اخلاص و تواضع زندگی می‌کرد، در آغازین روز‌های پاییز ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.