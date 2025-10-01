تیم‌های پسران و دختران هیئت تکواندو زنجان در مسابقات منطقه یک کشور در گیلان با کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز، عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ خبری هم از افتخارآفرینی تکواندوکاران استان

تیم پسران نونهال هیئت تکواندو استان زنجان در رقابت های منطقه یک کشور با کسب دو طلا ، دو نقره و پنج برنز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم دختران خردسال زنجان نیز در مسابقات منطقه یک ایران یک طلا ، چهار نقره و چهار برنز بدست آورد و بر سکوی سوم ایستاد.

تیم دختران نونهال استان هم باحضور در رقابت های منطقه یک ، دو طلا ، ۳ نقره و یک برنز را از آن خود کرده و دوم شدند.

گیلان ، میزبانی این مسابقات را بر عهده داشت.