مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه کارگروه امور زیربنایی بر مقابله قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز و ویلاسازیهای بیرویه در منطقه ویژه هومند شهر آبسرد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان، برخورد قانونی با ویلاسازی و ساختوساز غیرمجاز در منطقه هومند آبسرد را از اولویتهای این اداره کل برشمرد.
در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و دیگر اعضای دستگاههای مرتبط برگزار شد، بر لزوم هماهنگی بین دستگاهها برای جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز تأکید شد.
همچنین در این نشست، طرحهای توسعه و عمران شهر قیام دشت مورد بررسی قرار گرفت و موضوع احداث آرامستان در شرق تهران مطرح شد که برای بررسی بیشتر به جلسات آتی موکول شد.
علاوه بر این، موارد مربوط به حریم شهرستانهای ری، شمیرانات، ورامین، پیشوا، پاکدشت و رباط کریم و همچنین طرح هادی شش روستا نیز بررسی شد. مدیرکل راه و شهرسازی تهران خاطرنشان کرد که با تمام توان برای حفظ نظم ساختوسازها و جلوگیری از تخلفات قانونی اقدام خواهد شد.