به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ شواهد نشان می‌دهد طرح جنگنده بومی ترکیه موسوم به کاآن بدلیل مخالفت کنگره آمریکا با فروش موتور به آنکارا به بن بست رسیده است. آمریکا قبلا هم از تحویل جنگنده‌های اف ۳۵ که به ترکیه فروخته بود خودداری کرد. بسیاری تحلیلگران در ترکیه این موضوعات را مهر تاییدی بر لزوم بی اعتمادی بر آمریکا در روابط بین دو کشور دانسته‌اند.