به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ سی و دومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

در این مراسم علیرضا محبی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و احسان فخری دانشجوی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، به عنوان دانشجویان نمونه کشوری اعلام شدند.

۲۳ نفر از سی و دومین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری از دانشگاه‌های وزارت علوم و ۱۳ نفر دیگر از دانشجویان وزارت بهداشت بودند.