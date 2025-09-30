معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با اشاره به روند افزایش فرونشست زمین در دشت قزوین گفت: علی‌رغم همه اقدامات صورت‌گرفته، آمار‌ها نشان می‌دهد که از ۱۷ سانت به بیش از ۳۰ سانت فرونشست رسیده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حق لطفی در نشست ستاد مدیریت بحران استان افزود: بسیاری از اقدامات دستگاه‌های متولی کلی‌گویی یا بلندمدت است، در حالی که ما نیازمند یک برنامه اضطراری و فوری هستیم همانند بیماری که دچار خونریزی شدید است، ابتدا باید جلوی خونریزی را گرفت؛ برای این منظور پیشنهاد تشکیل یک تیم سه تا چهار نفره ویژه را دارم تا نسخه‌ای عملیاتی تهیه کرده و در این ستاد مطرح و تصویب شود.

حق‌لطفی خاطرنشان کرد: برخی اقدامات مانند بستن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از کشت‌های پرمصرف آب در دشت‌های ممنوعه باید سریع انجام شود، ما نباید به آمار‌ها و جلسات بسنده کنیم، بلکه باید اقدامات میدانی و ملموس انجام دهیم.

وی تأکید کرد: دغدغه‌هایی در حوزه امنیت غذایی و زنجیره تولید وجود دارد که باید لحاظ شود، اما نمی‌توان به بهانه این موضوع از مقابله جدی با فرونشست غافل شد؛ کمیته ویژه باید ضمن بررسی همه ابعاد، نسخه عملیاتی و فوری خود را در جلسات کارگروه آب و کشاورزی ارائه دهد تا در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقدامات مشخصی دنبال شود.

قدرت‌الله مهدیخانی، سرپرست مدیریت بحران استانداری هم گفت: با توجه به حادثه‌خیز بودن قزوین و تجربه سیل‌های گذشته، باید اقدامات جدی‌تری برای آمادگی کامل استان انجام شود؛ یکی از تهدیدات جدی امروز، پدیده فرونشست است که متأسفانه یک‌سوم دشت‌های استان در معرض آن قرار دارند و نرخ فرونشست روز به روز در حال افزایش است.

وی افزود: در این زمینه شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی گزارش‌ها و اقدامات خوبی ارائه داده‌اند، اما همچنان نیاز است مردم و مسئولان در کنار هم وارد عمل شوند؛ بخش زیادی از تأسیسات استان در معرض خطر قرار دارند و باید برای مقابله با این وضعیت برنامه‌ریزی شود.

ابوالفضل مرادی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هم با اشاره به اهمیت آمادگی در برابر تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی، بر لزوم شناسایی و تجهیز فضا‌های عمومی مانند مدارس، مساجد و پارکینگ‌ها به‌عنوان مراکز اسکان موقت تأکید کرد.

وی همچنین به برنامه‌ریزی برای ساخت پناهگاه‌های چندمنظوره در استان قزوین اشاره کرد و گفت: این مراکز استان می‌تواند در روز‌های عادی به‌عنوان مراکز فرهنگی و در مواقع بحران به‌عنوان محل اسکان مورد استفاده قرار گیرد.