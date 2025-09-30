پخش زنده
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد: در کمتر از یک سال ۴ میلیون تن ظرفیت پلیمر کشور را میتوانیم به ۶ میلیون تن افزیش دهیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به نظر شما اسنپ بک در صادرات نفت ایران چه تاثیری دارد؟ در میز اقتصاد امروز، ۸ مهر ۱۴۰۴ به این سوال پاسخ داده شد.
حسین دور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی با بیان اینکه ایران در ده ساله گذشته نیز با محدودیت نفت صادر میکرد، گفت: در این ده سال چه تغییری ایجاد شده بود که بازگشت تحریمها روی آن اثر منفی خواهد گذاشت؟ آیا از فروش نفت جلوگیری خواهد شد، ناوگان حملونقل تحریم میشود، سرمایه گذاری در صنعت نفت محدود خواهد شد یا اسنپ بک، در انتقال وجه فروش نفت تاثیر خواهد گذاشت؟ همهی این موارد در ده سال گذشته با وجود برجام تحت محدودیت بودند لذا چه اتفاق جدیدی قرار است بیافتد؟
وی افزود: آمار فروش نفت در دورههای مختلف نشان میدهد، نگاه و اراده سیاسی مسئولان کشور است که در میزان فروش نفت تاثیر داشته است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی، با بیان اینکه باید به سمت ایجاد ارزشافزوده و غیرخام فروشی برویم، گفت: بر اساس آمار مرکز پژوهشهای وزارت سمت، ۱۶ کشور هدف ما از جمله کشورهای ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، ارمنستان و عراق، حدودا ۱۳۴ میلیارد دلار واردات صنایع پایین دست پتروشیمی دارند که اگر ما برای ۲۰ درصد این بازار هدفگذاری کنیم، حدود ۲۶ میلیارد دلار میشود این درحالی است که کل بحران ارزی ایران، ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است.
وی اضافه کرد: برای مثال سهم ما از ۲ میلیارد دلار بازار لاستیک و پلاستیک عراق، ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار در سالهای مختلف بوده است.
حسین دور با اعلام اینکه در حوزه پایین دست پتروشیمی ظرفیت خالی وجود دارد، گفت: در حوزه پلیمری ۱۵ میلیون تن ظرفیت نصب شده در کشور داریم اما فقط از ۴ میلیون تن استفاده میکنیم و اکنون آمادگی داریم در کمتر از یک سال این عدد را به ۶ میلیون تن برسانیم و ارزآوری را دو میلیارد دلار افزایش دهیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی ادامه داد: ما باید طبق گفته رهبری به سمت بیاثر کردن تحریمها برویم، برای مثال زمانی اوباما ما را با منع واردات بنزین تهدید میکرد، اما از وقتی که پالایشگاه ستاره خلیجفارس به مدار تولید آمد دیگر این تهدیدها تمام شد به همین خاطر اگر میخواهیم اسنپ بک را لغو کنیم باید آن را مانند تهدید بنزین بیاثر کنیم.
عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در ادامه این برنامه گفت: سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، روزانه تا یک میلیون پانصد هزار بشکه هم نفت میفروختیم، پس از برجام تا مدتی فروش نفت ایران روزانه به دو میلیون رسید، اما بعد از خروج آمریکا از برجام، فروش نفت حتی به ۴۰۰ هزار بشکه در روز هم کاهش پیدا کرد، اما با به کارگیری راههای جایگزین و دور زدن تحریمها الان صادرات نزدیک به یک میلیون ۸۰۰ هزار بشکه است.
همتی با بیان اینکه با برگشت تحریمها گرچه شوک به کشور وارد میشود، اما باید شرایط کنترل و مدیریت شود، گفت: در فروش نفت، متنوع سازی بازارهای صادراتی باید جدیتر دنبال شود، در حوزه منابع مالی و بانکی، اکنون نیز ما به سیستم بانک جهانی متصل نیستیم، سرمایه گذاری خارجی را هم با استفاده از ظرفیت داخلی و شرکتهای دانش بنیان و سرمایههای مردمی و حرکت به سمت پتروشیمی و پالایشگاهها میشود جبران کرد.
وی تشریح کرد: زمانی که نفت به محصولاتی مانند بنزین تبدیل میشود، ردیابی آن برخلاف نفت خام به این راحتیها امکان پذیر نیست و ارزشآفرینی میتواند به اشتغال زایی و دورزدن تحریمها کمک کند.
همتی در ادامه افزود: با توجه به اینکه اکنون در جامعه بینالمللی بر سر اجرای دوباره تحریمهای ایران اختلاف نظر وجود دارد، اگر تحریمها را بیاثر کنیم، دنیا به سمت لغو آنها میرود.