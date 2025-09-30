پخش زنده
در شب میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع)، خوزستان شادمان و مسرور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با فرا رسیدن ایام ولادت باسعادت و نورانی حضرت امام حسن عسکری (ع)، مردم ولایتمدار خوزستان با برپایی مجالس جشن و سرور و مولودخوانی در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیهها و منازل فرا رسیدن این روز پربرکت را به ساحت مقدس فرزند برومندش حضرت ولی عصر (عج) تبریک و تهنیت عرض میکنند.
همچنین عاشقان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی ضمن ارسال مطالبی در خصوص سیره، منش و شخصیت حضرت امام حسن عسکری (ع)، احادیث این امام همام و اشعار و مداحیها در وصف ایشان را به اشتراک میگذارند.