به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پاکسازی محوطه غار آبی سهولان با همت کارکنان ادارات میراث فرهنگی و گردشگری، محیط بانان حفاظت محیط زیست و جوامع محلی. حرکتی خودجوش که پیام روشنی داشت: طبیعت، امانتی است که باید آن را برای آیندگان پاک و سالم نگه داشت.

واحد جولایی، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهابادگفت: شعار امسال هفته گردشگری، تحول پایدار است یعنی رویکرد این است که قرار نیست گردشگری به منابع طبیعی آسیب بزند بلکه باید برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی باشد در نتیجه، رویکرد ما به سمت حفظ جاذبه‌های گردشگری است.

فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد هم گفت: با همکاری میراث فرهنگی و آموزش و پرورش توانستیم کارگاه‌های آموزشی در زمینه مدیریت پسماند در طبیعت، محیط شهری و جوامع محلی، برپا و کار‌های موثری انجام دهیم.

مردم هم معتقدند: حفظ پاکیزگی جاذبه‌های طبیعی، ضامن رونق گردشگری و نشانه احترام به محیط زیست است.

غار سهولان با تالاب‌های شگفت‌انگیز، دالان‌های تودرتو و جلوه‌های بی‌بدیلش، امسال پذیرای ۱۳۰ هزار گردشگر بوده است.

هر رهگذر و هر گردشگر، نگهبان طبیعت است، چرا که زیبایی‌های زمین، تنها با پاکی دستان ما، برای فردای فرزندانمان باقی خواهد ماند.