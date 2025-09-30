نخستین نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان به مناسبت هفته دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برپا در یزد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین نمایشگاه عکس عکاسان خبری استان به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد و کانون‌های بسیج رسانه شهرستان، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نمایش تصاویری از همدلی و وحدت مردم در گرامیداشت راه شهدا و رزمندگان برپا شد.

تصاویر این نمایشگاه با محوریت موضوعات «دفاع مقدس»، «سیره شهدا»، «تشییع پیکر شهدا» و «رژه نیرو‌های نظامی و انتظامی» گردآوری شده و آثار پس از انتشار فراخوان و طی مراحل بررسی و گزینش، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

اهداف برگزاری این نمایشگاه، ارائه تصاویر برتر عکاسان خبری استان، معرفی فرهنگ شهید و شهادت و ایثار و شناسایی استعداد‌های این حوزه می‌باشد.

این نمایشگاه در حاشیه مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در استانداری یزد برگزار شد و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است به صورت سیار در ادارات فرهنگی شهرستان نیز ادامه یابد.

این نمایشگاه در هفته بسیج نیز با محوریت نمایش تصاویر مرتبط با بسیج برپا خواهد شد. مجموعه این تصاویر به صورت دائمی در دفتر کانون بسیج رسانه شهرستان یزد، واقع در مجتمع فرهنگی هنری امام علی برای بازدید اصحاب رسانه و علاقه‌مندان نگهداری می‌شود.