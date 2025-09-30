به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، غلامرضا نویدی، نماینده مردم شهربابک، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی کمبوداعتبارات صدا و سیما و همچنین دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی را از مشکلات مهم استان کرمان اعلام کرد.

وی گفت: سهم ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن کشور از استان کرمان با کمترین بازگشت و همچنین رشد چشمگیر مالیات دریافتی به‌طوری که وصولی مالیات از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۶۶ هزار میلیارد تومان،در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، قابل پذیرش نیست.

نماینده شهربابک سپس به مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداخت و گفت: این سرزمین پر افتخار با مساحتی معادل استان تهران و مردمی سخت‌کوش و انقلابی در میدان‌های دفاع از میهن، امروز با مشکلات متعددی روبه‌روست. از جمله: بی‌توجهی به سلامت روان جامعه، بی‌توجهی مسئولان به اقشار آسیب‌پذیر و مطالبات به حق کارگران، مشکلات کشاورزان و دامداران، شبکه مخابراتی و ارتباطی ناکارآمد، توسعه نیافتن صنایع کوچک و متوسط، بی‌توجهی به رونق گردشگری، کمبودهای زیرساختی، وجود ۷۰ درصد مدارس فرسوده، کمبود معلم، و اداراتی با نیروی انسانی، حقوق و تجهیزات ناکافی بخشی از این مشکلات بوده که صرف نظر از عملکرد دولت، مورد بی توجهی بهره بردار معادن خود یعنی صنعت مس نیز قرار دارد.

وی ادامه داد: شرکت ملی سایه و سینان که بخشی از فعالیت‌هایش را در شهربابک متمرکز نموده، به تعهدات اجتماعی خود در قبال مردم این منطقه به درستی عمل نکرده است. گرچه اخیراً با مدیریت جدید شاهد تحولات مثبتی در این شرکت هستیم، اما سوال من از وزیر صمت و هیئت مدیره این است که چرا مبالغ اختصاص یافتهمسئولیت اجتماعی با آسیب‌های واردشده به شهرستان همخوانی ندارد؟ چرا سهامداران، مالیات به کام دولت را به پای شهرستان نمی‌نویسند؟

نویدی تاکید کرد: چرا با وجود نیاز مردم به آب آشامیدنی انتقال سالانه حدود ۲۰ میلیون متر مکعب آب از دشت خاتون‌آباد برای مصارف صنعت مس همچنان ادامه دارد و انتقال آب از خلیج فارس تسریع نمی‌شود؟ چرا ساخت ورزشگاه صنعت مس شهربابک پس از بیش از ۱۵ سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ چرا پروژه تصفیه آب شرب شهرستان سرانجامی ندارد؟ چرا اختصاص سنگ فیروزه به فیروزه‌کاران و احداث بازارچه، به خانه فیروزه بی‌نتیجه مانده است؟ چرا از مدیران بومی شهربابک در هیئت مدیره و ارکان بیش از ۶۰ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی مس استفاده نشده و بی‌توجهی‌های مدیریت این صندوق به مردم شهربابک ادامه دارد؟