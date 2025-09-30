پخش زنده
۲۳۰میلیارد ریال از محل مالیتهای ارزش افزوده به شهرداریها ی اشنویه و نالوس، دهیاریها و اداره امور عشایری شهرستان اشنویه پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره امور مالیاتی اشنویه در دیدار با سرپرست فرمانداری اشنویه گزارشی از اقدامات، پرداختیهای ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها و امور عشایری را تشریح کرد.
سید نعمت اطهاری از پرداخت ۲۳۰میلیارد ریال از محل ارزش افزوده به شهرداریها های اشنویه و نالوس، دهیاریها و اداره امور عشایری طی پنج ماهه گذشته سال جاری خبر داد.
وی گفت: در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان در این شهرستان بخشودگی جرایم اعمال شده است.