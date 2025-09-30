به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز(سه شنبه، ۸ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت درباره ضرورت هوشمندسازی در این حوزه، گفت: ما برای تنقیح قوانین و جلوگیری از تورم آن، با استفاده از هوش مصنوعی کار را پیش بردیم که سامانه «قانون یار» نمونه آن است. امروز نظارت بر برنامه هفتم نیز تحت وب و با استفاده از هوشمندسازی انجام می شود لذا هم دولت و هم مجلس باید بدانیم که باید بر مبنای برنامه پیش برویم.

مسیر نظارت بر برنامه، اصلاح برنامه نیست

قالیباف در ادامه با اشاره به بخشی از گزارش دولت مبنی بر غیرقابل اجرا بودن برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت، عنوان کرد: قطعا این کار درستی نیست. دولت نظری دارد اما معلوم است دقت لازم هم صورت نگرفته چون برای بخش قابل توجهی، پول نیاز نیست؛ با این حال اگر دولت به این رسیده که نمی تواند آنها را اجرا کند باید برای هر یک از آنها مسیر قانونی را طی کند و لایحه دهد. مسیر نظارت بر برنامه، مسیر اصلاح برنامه نیست و این را قانون روشن کرده لذا نباید در بررسی ها از این فاصله بگیریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات برنامه هفتم، یادآور شد: سال ۱۴۰۴ سال پایان سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده و امروز برنامه هفتم پیشرفت، تنها سند ملی کشور و به عنوان میثاق همه ماست از این رو دولت و مجلس مکلف هستیم برنامه هفتم را دنبال کنیم و این موضوع در نشست قبلی با حضور رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه مطرح شد.

دولت حق تولید خدمات ندارد

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بهره وری اظهار داشت: آیا در حوزه بهره وری مهم ترین کار، تمرکز بر ساعات اداری است و یا اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم؟، که می گوید دولت در طول زمان اجرای این قانون یعنی از آغاز آن، حق تولید خدمات ندارد؛ یعنی نباید تولید خدمات داشته باشد. اگر تولید خدمات اتفاق بیفتد به معنای تصرف غیرقانونی در بیت المال است. راهکار چابک سازی دولت نیز در قانون برنامه هفتم این است که هزینه ها را کاهش می دهد.

قالیباف با اشاره به موضوع ۲۰ درصد که در قانون بودجه آمده و حدود ۱۰ میلیارد دلار از آن برداشت شد، گفت: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب این رقم باید در حوزه توسعه و امور عمرانی و زیرساختی هزینه شود اما چنانچه دیدیم از این میزان، حدود ۵۰ تا ۶۰ همت برای امور عمرانی مصرف شد و به اندازه همان از ردیف عمرانی به جاری رفت و مجددا دولت بزرگ تر شد که در این زمینه هم ما و هم دولت مقصر هستیم و نباید تعارف کنیم.

راهکارهای تأمین معیشت، مسکن، ارز و اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم آمده است

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به هزینه کرد منابع اعتباری در حوزه درمان که بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو است در حالی که نحوه واگذاری ایراد دارد، گفت: به همین میزان نیز حدود یک هزار و ۲۰۰ همت در این بخش ریال داریم که به درستی به هدف اصابت نمی کند. یعنی مردمی که باید از آن بهره مند شوند، نمی توانند از آن استفاده کنند.

وی با انتقاد از وضع قیمت ها در کشور، عنوان کرد: اگر قرار باشد به ازای هر نفر روزانه ۲ هزار کالری بدهیم، بر اساس قانون برنامه برای تأمین مسکن در ماده ۵۰، برای ارز در ماده ۱۱ و برای اصلاح ساختار بودجه در ماده ۱۳، راهکارهایی آمده است لذا قطعا به همه این موضوعات توجه داریم.

افزایش ۶ میلیارد دلاری ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور از مسیر بهینه‌سازی

قالیباف با اشاره به وزن اصلاح بهره وری در حوزه انرژی و درمان، گفت: اگر ظرفیت تولید در این عرصه ها را رعایت کنیم قطعا سهم بهره وری به جای ۲.۸ درصد تا ۵ درصد پیش می رود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به روندی که کشور در حوزه بنزین طی می کند، بیان داشت: امروز ما بنزین را لیتری ۵۰ و ۶۰ هزار تومان می خریم اما با مبلغ ۳ هزار تومان می فروشیم که باید تدبیر کنیم. وضع مصرف در ماده ۴۶ برنامه روشن است. دولت با گذشت یک سال از زمان آغاز اجرای برنامه و ۶ ماه از ابتدای سال، هنوز به تکالیف خود در بهینه سازی عمل نکرده در حالی که اگر بهینه سازی کنیم حداقل ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت سرمایه گذاری کشور اضافه می شود.

برنامه هفتم تنها مسیر حل مشکلات معیشتی مردم

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ برنامه هفتم، گفت: کمیسیون های تخصصی باید روی این موضوع وقت بگذارند و شخصا نیز در کمیسیون حاضر می شوم. تنها مسیری که بتواند موفقیت ما را در حوزه های معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، مسکن و همچنین حل ناترازی انرژی و آب برطرف کند، برنامه هفتم است که باید به صورت جدی و اساسی به آن توجه کرد.

قالیباف در ادامه همچنین توجه به موضوعات حوزه امنیت و توسعه شبکه ملی اطلاعات که در قانون برنامه هفتم آمده را مهم توصیف کرد و افزود: امروز این فرصت فراهم شد و یک ساعت و نیم درباره این موضوع بحث کردیم. هم اکنون این گزارش به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده لذا خواهش می کنم، نه تنها در وقت کمیسیون ها، بلکه به صورت ۲ شیفت یا ۳ شیفت این موضوع پیگیری شود.

مجلس در کنار مطالبه‌گری درباره اجرای برنامه هفتم، به دولت کمک می‌کند

رئیس دستگاه تقنینی کشور ادامه داد: برخی نمایندگان می گفتند برای پیشبرد امور کشور، به حوزه های انتخابیه نرویم و در مجلس بمانیم لذا این روزها باید آنقدر در مجلس بمانید که چراغ کمیسیون ها تا شب روشن باشد و بدانید که با یک ساعت و نیم و دو نوبت جلسه در هفته نمی توان کار را پیش برد بلکه حتما باید به صورت تمام وقت در کمیسیون ها حضور داشته باشید. ما باید با همکاری دولت کار را پیش ببریم یعنی در عین حال که مجلس مطالبه گری جدی از دولت برای این موضوع دارد به آنها کمک می کند تا کار پیش برود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که در جایی از برنامه هفتم نیاز به تجدید نظر است، دولت باید لایحه بدهد و یا مجلس با همکاری دولت، اصلاح لازم را انجام دهد که مسیر آن روشن است. نمی خواهم بگویم در برنامه هیچ ایرادی وجود ندارد و قطعا ایراداتی نیز وجود دارد که از مسیر قانونی به آن رسیدگی می شود.