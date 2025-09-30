پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه در اطلاعیه ای از احتمال قطعی یا افت فشار آب در برخی مناطق ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این اطلاعیه آمده است: بهمنظور نصب شیر فلکه آبرسانی در خیابان حکیم نظامی، از ساعت ۱۰ الی ۱۸، فردا چهارشنبه ۹ مهرماه احتمال بروز قطعی یا افت فشار آب در مناطق خیابانهای کاظمیان، آیدین کریمی، کوچههای اول، سوم، پنجم، هفتم، نهم و یازدهم، خیابانهای کوهنورد، حکیم نظامی، پوررشید و کوچههای منشعب. وجود دارد .
تانکرهای سیار آبرسانی برای تأمین آب مورد نیاز مشترکین در منطقه مستقر خواهند بود.
از شهروندان تقاضا میشود تا با مدیریت مصرف، شرکت را در انجام عملیات تعمیراتی یاری نمایند.