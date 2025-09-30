دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم با تعیین ضرب‌الاجل تا پایان مهرماه، خواستار جمع‌آوری فوری شتر‌های سرگردان و رها شده در محور‌های این شهرستان و همچنین پلاک‌گذاری تمامی دام‌های فاقد هویت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، این دستور در پی افزایش نگرانی‌های مردمی و حوادث ناشی از حضور شتر‌های رها شده در جاده‌ها و محدوده شهر‌ها و روستا‌های قشم صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قشم گفت: در این جلسه با ارائه گزارشی از روند هویت‌دار کردن دام‌ها از سال ۱۳۹۷، بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برای رفع تهدید ناشی از حضور شتر‌های سرگردان تاکید کرد.

مالک یزدان‌پناه افزود: که پلاک‌دار شدن شترها، علاوه بر دقت بیشتر مالکان در نگهداری از دام‌ها، از بروز مشکلات متعدد ناشی از حوادث جاده‌ای نیز جلوگیری می‌کند.

نریمانی دادستان قشم، با اشاره به وقوع چندین فقره تصادف در سال جاری به دلیل رفت و آمد شتر‌های بدون ساربان در محور‌های مواصلاتی، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فوری مانند نصب شبرنگ، هویت‌دار کردن دام‌ها و استخدام ساربان تاکید کرد.

دهقانی، معاون فرماندار قشم نیز در پایان این نشست، از ارائه راهکار‌های اجرایی برای ساماندهی دام‌های سرگردان در منطقه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تحول مثبتی در صنعت دامپروری شهرستان ایجاد شود.

رفت و آد شتر‌های سرگردان در جاده‌های قشم، در سال‌های اخیر منجر به بروز حوادث رانندگی و خسارات مالی و جانی متعددی شده است.