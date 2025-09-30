به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه چهارمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، پرستو حبیبی ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب کلاب کلاس F۳۲، امروز (۸ مهر) به میدان رفت و به ترتیب ۲۰.۳۴ متر، ۲۳.۸۳ متر، ۲۲.۱۱ متر، ۲۲.۱۷ متر، ۲۱.۵۳ متر و ۲۲.۳۹ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۲۳.۸۳ متر بود در رده پنجم جهان قرار گرفت.

در این ماده نمایندگانی از کشور‌های لهستان، تونس و برزیل به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین امروز در بخش نابینایان و کم بینایان امیرحسین علیپور و مهدی اولاد در ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱، علیپور با ثبت رکورد ۱۴.۵۹ و اولاد با رکورد ۱۴.۲۳ به ترتیب در رده‌های اول و دوم ایستادند و موفق به کسب مدال طلا و نقره جهان شدند.

هاجر صفرزاده دیگر نماینده پارادوومیدانی نابینایان و کم بینایان کشورمان در گروه دوم مرحله مقدماتی ماده ۴۰۰ متر کلاس T۱۲ با حریفانی از اسپانیا و ترکیه مسابقه داد و با زمان ۵۷ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه به مقام نخست رسید و راهی مرحله نهایی شد.

در ادامه مسابقات فردا، زینب مرادی در ماده پرتاب نیزه از ساعت ۷ صبح، الهام صالحی در ماده پرتاب نیزه از ساعت ۷:۲۰ صبح، هاجر صفرزاده ملی پوش نابینایان و کم بینایان در مرحله نهایی ماده ۴۰۰ متر از ساعت ۱۶:۳۰ عصر به مصاف حریفان خود می‌روند.