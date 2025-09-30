مقدار قابل توجهی دارو‌های درمانی غیرمجاز در یک مطب مامایی در کاشمر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول امور دارویی دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: ۵۲۱ قلم انواع دارو‌های درمانی و همچنین کرم‌های خارجی فاقد مجوز رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازرسی از یک مطب مامایی کشف شد.

دکتر صداقتی افزود: این اقلام به دلیل نداشتن مجوز قانونی و احتمال تهدید سلامت مصرف‌کنندگان، بلافاصله ضبط و پرونده فرد متخلف جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

صداقتی با تأکید بر اینکه نگهداری، عرضه و فروش هرگونه دارو اعم از شیمیایی و گیاهی در مطب پزشکان و کارشناسان دارای پروانه فعالیت به طور کامل ممنوع است، افزود: تنها داروخانه‌ های دارای مجوز رسمی اجازه عرضه دارو را دارند و هرگونه تخلف در این زمینه پیگیری قضایی خواهد شد.

وی ادامه داد: شهروندان نیز می‌ توانند در صورت مشاهده موارد مشابه، گزارش‌ های خود را از طریق سامانه‌ های نظارتی وزارت بهداشت و یا واحد غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی کاشمر اطلاع دهند.