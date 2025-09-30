پخش زنده
سرمربی المحرق بحرین گفت: استقلال بازیکنان خوب زیادی دارد که در بین آنها وینگرهای این تیم خطرناک هستند
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرناندو مانوئل سرمربی تیم فوتبال المحرق بحرین در نشست خبری پیش از بازی با استقلال ایران افزود: شناخت خوبی از استقلال داریم آنها بازیکنان خوبی در خط میانی و حمله دارند ما روی بازیکن خاصی متمرکز نشدیم و با همه تیم آنها را زیر نظر داشته باشیم، اما وینگرهای این تیم خطرناک هستند.
وی ادامه داد: معیار ما برای بازی فردا دیدار هفته گذشته این تیم مقابل الوصل نیست تیم اماراتی تیم خطرناکی بود و هر بازی شرایط خاص خودش داره استقلال در خانه بازی میکند.
فرناندو خاطرنشان کرد: شناخت خوبی از ساپینتو دارم خیلی وقت او را میشناسم.
دیدار دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه فردا چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. استقلال در دیدار نخست خود با حساب هفت بر یک مغلوب الوصل امارات شده است.