به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه گفت:عملیات اجرایی این دو سازه با حجم ۵۵۰ متر مکعب و اعتبار ۱۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی، که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است.

محمودی افزود: این سازه‌ها که در بالادست چند رشته قنات قرار دارند، ضمن کنترل سیل و جلوگیری از خسارت به اراضی کشاورزی پایین دست، موجب افزایش آب قنوات خواهند شد و حدود ۱۰۰۰ نفر از بهره‌برداران منطقه از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.