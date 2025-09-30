رئیس جمهور:
آمریکا ارادهای برای حل موضوع هستهای ایران با مذاکره ندارد
رئیس جمهور در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مقامات آمریکایی، ارادهای برای حل موضوع هستهای ایران از مسیر مذاکره و منطق عادلانه ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، عصر روز سهشنبه ۸ مهر به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این نشست به تبیین و تشریح دستاوردهای حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار با سران کشورهای مختلف، گفتوگو با رسانههای بینالمللی، نشست با جنبشهای ضد جنگ آمریکا و همچنین، ملاقات صمیمانه با ایرانیان مقیم این کشور پرداخت و تصریح کرد: این سفر، فرصتی مغتنم برای بیان مواضع راسخ و اصولی ملت ایران و افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در سایه سکوت و بیعملی نهادهای بینالمللی و برخی دولتها بود.
آقاي پزشکیان در ادامه با توجه به ملاقات با ایرانیان مقیم آمریکا، اظهار داشت: یکی از پرتکرارترین درخواستهای این عزیزان، تسهیل بازگشت به کشور و فراهمسازی زمینههای لازم برای فعالیت آنان بود. دولت بهطور ویژه این موضوع را در دستور کار قرار داده است و بهزودی آییننامهای برای افزایش اعتماد و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور، بهویژه سرمایهگذاران، تدوین و ابلاغ خواهد شد.
رئیس جمهور، همچنین به رفتار غیر منطقی و غیر مشروع مقامات آمریکایی در برابر پیشنهادهای سازنده ایران در موضوع هستهای اشاره کرد و گفت: این رویکرد، آشکار کرد که آنان ارادهای برای حل موضوع از مسیر مذاکره و منطق عادلانه ندارند و با فعالسازی ساز و کار ماشه، در پی تشدید فشار بر ملت ایران و ایجاد نارضایتی داخلی هستند، اما با همدلی و همگرایی نهادها، اولویتبخشی به معیشت مردم، کاهش هزینهها، مدیریت انرژی و گسترش تجارت با همسایگان، این خباثتها نیز راه به جایی نخواهد برد.
آقای پزشکیان در بخشی دیگر از سخنان خود، با توجه به ضرورت مأموریتگرایی دانشگاهها، بر لزوم آمایش و ادغام مراکز کمبازده علمی با هدف تمرکز حمایتها بر دانشگاههای معتبر، تقویت انگیزه استادان برجسته و جلوگیری از هدررفت منابع ملی تأکید کرد و از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که برنامهای جامع در این زمینه تدوین و ارائه کند.
در ادامه این نشست، طرح ستاد کل نیروهای مسلح با هدف جهش و حرکت پرشتاب در عرصه همکاریهای علمی، دفاعی و ملی، بررسی شد.
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پایان، از مواضع مقتدرانه و روشن رئیس جمهور به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، قدردانی کردند.