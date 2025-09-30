جنبش حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط غرب علیه ایران، آن را بیانگر تبانی آمریکا و اروپا برای تشدید فشار بر ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه خبری «العهد»، دفتر روابط عربی و بین‌المللی جنبش حزب‌الله در بیانیه‌ای به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا علیه ایران واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: پافشاری بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه با وجود همکاری جمهوری اسلامی ایران و امضای توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و نیز وجود گزینه جایگزین که همان امکان تمدید مهلت و اعطای فرصت برای مذاکرات و طرح‌ها و تفاهمات است، تبانی و همسویی سیاست‌های آمریکا و تروئیکای اروپا برای تشدید محاصره علیه ایران و نیز دیکته شروط بر ایران و محرومیت آن کشور از استفاده از مزایای توافق هسته‌ای را آشکار کرد.