جشنواره ملی انار در کوهدشت برگزار میشود
فرماندار کوهدشت گفت: جشنواره ملی انار هفته آخر مهر در تنگ سیاب کوهنانی متمرکزترین انارستان کشور برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرماندار کوهدشت با حضور در منطقه زیر تنگ سیاب کوهنانی و بازدید از انارستان این منطقه، اظهار کرد: جشنواره ملی انار هفته آخر مهر در متمرکزترین انارستان کشور برگزار میشود.
مراد ناصری با اشاره به حضور مسئولان ملی و استانی در این برنامه، عنوان کرد: جشنواره ملی انار، فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت انارستان زیر تنگ سیاب و هم چنین سایر ظرفیتهای شهرستان کوهدشت، همچون دره شگفتانگیز «شیرز» است.
به گفته فرماندار کوهدشت، این جشنواره به مدت یک هفته در محل انارستان تنگ سیاب کوهنانی برگزار خواهد شد.
ناصری گفت: تعداد ۲۰ غرفه سیاهچادر محلی و سنتی در حاشیه این جشنواره برپا و اجرای برنامه توسط گروههای موسیقی و هنری مبتنی بر فرهنگ و آئین بومی از برنامههای جانبی این جشنواره خواهد بود.