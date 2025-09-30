به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار کوهدشت با حضور در منطقه زیر تنگ سیاب کوهنانی و بازدید از انارستان این منطقه، اظهار کرد: جشنواره ملی انار هفته آخر مهر در متمرکزترین انارستان کشور برگزار می‌شود.

مراد ناصری با اشاره به حضور مسئولان ملی و استانی در این برنامه، عنوان کرد: جشنواره ملی انار، فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت انارستان زیر تنگ سیاب و هم چنین سایر ظرفیت‌های شهرستان کوهدشت، همچون دره شگفت‌انگیز «شیرز» است.

به گفته فرماندار کوهدشت، این جشنواره به مدت یک هفته در محل انارستان تنگ سیاب کوهنانی برگزار خواهد شد.