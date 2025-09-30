به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سام کایلی (Sam Kiley)، دبیر بخش بین الملل در تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت: طرح دونالد ترامپ درباره صلح در غزه، ابلهانه و محکوم به شکست است.

وی تاکید کرد: با ادعای حمایت جهانی از این طرح، نباید گول آن را خورد.

به نوشته این خبرنگار انگلیسی، این طرح را شخص نتانیاهو، و نه دولتش، پذیرفته است و براساس آن اسرائیل باید بپذیرد "راه معتبر به منظور تشکیل کشور خودگردان فلسطینیان" را بپذیرد که این موارد تله به شمار می‌روند.

سام کایلی می‌نویسد: همگان می‌دانند که نتانیاهو، آشکارا گفته است که تشکیل کشور فلسطین غیرممکن است.

به نوشته وی، اگر حماس راضی به تسلیم شود، اگر تشکیلات خودگران فلسطین این را امضا کند و اگر نتانیاهو بتواند اعضای دولتش را همراه سازد، آن گاه اسرائیل وارد گفت‌و‌گو با فلسطینیان خواهد شد تا نظامی آپارتاید را که کرانه باختری را در هم کوبید، برای محاصره غیریهودیان در غزه هم ایجاد کند.

سام کایلی در ادامه مقاله اش در تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت: براساس این طرح، کشور فلسطینی تشکیل نمی‌شود بلکه ملتی بدون نقشه ایجاد می‌شود.

به نوشته نویسنده این روزنامه، آلمان، عربستان سعودی، مصر امارات متحده عربی و ترکیه از این طرح ترامپ استقبال کرده‌اند، اما از نظر آنان، این نقشه‌ای است برای گفت‌و‌گو‌های آینده درباره فلسطین. تشکیلات خودگران فلسطین این طرح ترامپ را خوب توصیف نمی‌کند زیرا واقعا نقشه خوبی نیست. از منظر این تشکیلات، اگر در این طرح، بازسازی غزه، راهی برای صلح واقعی و عادلانه و مسیری برای راه حل دو دولتی تعبیه شود تا غزه در کرانه باختری ادغام و کشوری فلسطینی تشکیل شود، این طرح خوب خواهد شد.

دبیر بخش بین الملل ایندیپندنت می‌نویسد: در طرح ترامپ – نتانیاهو، چنین چیزی دیده نمی‌شود و فقط ادامه تفوق اسرائیل بر فلسطینیان و ادامه اشغال غزه مدنظر است و نوار غزه، قرار است زیر نظر یک حاکم، یعنی تونی بلر که در خاورمیانه منفور است و یک شاه، یعنی دونالد ترامپ اداره شود.

وی می‌افزاید: این وضعیت تا زمانی نامعلوم یا تا زمانی که تشکیلات خودگردان کرانه باختری قابل اعتماد بودنش را به امریکا و اسرائیل ثابت کند، زیر نظر تونی بلر و دونالد ترامپ باقی خواهد ماند.

سام کایلی نوشت: تشکیلات خودگردان تحت سلطه سازمان آزادیبخش فلسطین است که قبلا توسط یاسر عرفات اداره می‌شد. او در اوایل دهه ۱۹۹۰ روند صلح را امضا کرد و در سال ۱۹۹۳ با به رسمیت شناختن حق موجودیت اسرائیل موافقت کرد. عرفات سپس در مذاکراتی که در جریان انتفاضه دوم در اوایل دهه ۲۰۰۰ انجام شد، فرصت‌ها را برای تضمین یک کشور پایدار از دست داد، اما تشکیلات خودگردان به همکاری با اسرائیل در زمینه مسائل امنیتی ادامه می‌دهد، یعنی این تشکیلات فلسطینی، با اسرائیل اشغالگر فلسطین کار می‌کند تا مقاومت خشونت آمیز علیه اسرائیلی‌ها و ترور در داخل اسرائیل را مهار کند. تشکیلات خودگردان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از طرح ترامپ استقبال می‌کند.

به نوشته این کارشناس امور بین الملل، حماس از نظر ایدئولوژیک متعهد به نابودی دولت یهود است. انرژی آن مذهبی و سیاسی است. می‌توان آن را در کوتاه مدت از طریق نظامی شکست داد، اما طرح‌های آن در خاک غزه فرو رفته و با کشتار بیگناهان توسط اسرائیل بارور شده است، بنابراین دوباره رشد خواهد کرد تا دوباره بجنگد.

وی تاکید می‌کند: تنها چشم انداز صلح این است که به مردم فلسطین نوعی امید بدهیم که کشوری خارج از کنترل اسرائیل به دست آورند که بتوانند در آن زندگی کنند.

دبیر بخش بین الملل در ادامه مقاله اش می‌نویسد: پس از آنکه اسرائیل در جریان انتفاضه دوم، با قدرت نظامی، قیام فلسطینی‌ها را با زور سرکوب کرد و جمعیت خود را در پشت "دیوار امنیتی" قرار داد، اکثر مردم کرانه باختری بر این باور بودند که مبارزه با اسرائیل ناامیدکننده است و گویی انگیزه نبرد در آنان، به پایان رسید، اما نسل بعدی دوباره آن را شروع کردند. با ادامه تصرف اراضی فلسطینیان و تبدیل غیرقانونی آنها به مستعمرات یهودی در کرانه باختری و حمایت آشکار نتانیاهو از الحاق این منطقه توسط اسرائیل، مقاومت خشونت آمیز افزایش یافت.

به نوشته این نویسنده، طرح ترامپ پیش‌بینی می‌کند که یک نیروی بین‌المللی پس از تسلیم تسلیحات حماس، تشکیل شود، همچنین آزاد کردن همه گروگان‌ها (مرده و زنده)، کنار گذاردن رهبری غزه و نیز تشکیل نیرویی متشکل از سربازانی از کشور‌های عربی برای انتظامات غزه که همه این موارد، مبهم و غیر دقیق‌اند.

وی می‌افزاید: هرکسی که برای آن ثبت نام کند باید آماده رویاروریی با مردمی عصبی باشد. این کارها، سربازان عربی را به رویارویی خشونت‌آمیز با فلسطینی‌هایی سوق می‌دهد که به آنچه که آنان حکومت استعماری می‌دانستند و به همان باتلاق اخلاقی وحشت که غزه امروزی است، می‌کشاند.