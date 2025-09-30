پخش زنده
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: طرح رفاه کارت فرهنگی و ورزشی در مناطق محروم استان اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیبالله فضلاللهپور در نشست با فعالان اجتماعی منطقه کوی علوی در دبیرستان خاتمالنبیاء اهواز افزود: دولت به تنهایی نمیتواند مشکلات مناطق محروم را حل کند و تحقق توسعه پایدار در گرو مشارکت واقعی و همهجانبه مردم است.
وی با تشریح جزئیات طرح شناسنامه منطقهای ادامه داد: این طرح با هدف شناسایی دقیق ظرفیتها، استعدادها و توانمندیهای بومی هر منطقه طراحی شده و بر اساس آن برنامهریزی جامعی برای بهرهگیری از این پتانسیلها انجام خواهد شد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزایی در منطقه کوی علوی گفت: در بررسیهای میدانی، پتانسیلهای قابل توجهی در حوزههای صنایع دستی، خیاطی، تولیدات محلی و خدمات شناسایی شده که میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه شود.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی و ورزشی در مناطق محروم استان خبر داد و بیان کرد: این طرح به زودی در کوی علوی اجرایی میشود و جوانان میتوانند از ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی منطقه به صورت رایگان استفاده کنند.
فضل الله پور با اشاره به ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی و ورزشی گفت: بسیاری از آموزشگاهها، سالنهای ورزشی و مراکز فرهنگی پس از ساعات اداری بدون استفاده میمانند در حالی که میتوانند در خدمت توسعه و توانمندسازی ساکنان منطقه باشند.
وی از فعالان اجتماعی خواست با مشارکت در تهیه شناسنامه منطقهای، زمینه را برای برنامهریزی دقیق و هدفمند فراهم کنند و گفت: این شناسنامه باید شامل فهرست کاملی از مهارتها، تخصصها، استعدادها و ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی منطقه باشد.