به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،حمید رضازاده ، جواد عبدی ،سید ابراهیم یزدی و مهدی صالحی ۴ پیرغلام حسینی هستند که سال‌ها در کسوت مرثیه سرایی و مدیحه سرایی برای اهل بیت علیهم السلام فعالیت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان در این مراسم با اشاره به فضیلت فراوان گوهر اشک بر سیدالشهداء علیه السلام مداحان را بانی این همه ارادت و اخلاص خواند و گفت: این افراد با سال‌ها خدمت خود در این حوزه افراد بسیاری را به مکتب اهل بیت علیهم السلام علاقمند کردند.