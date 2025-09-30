کایر استارمر، رهبر حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس، در آخرین روز از نشست سالانه این حزب در شهر لیورپول، با تشریح اهم سیاست‌های دولتش در یک سال آینده بر ضرورت تقویت توان دفاعی این کشور تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ کایر استارمر امروز در سخنرانی اش از بی ثبات بودن جهان در شرایط کنونی سخن گفت و تقویت قوای دفاعی را، به منظور حفاظت از کشور و مردم ضروری دانست.

وی همچنین از ضرورت رشد اقتصادی، تغییر راه‌های تولید ثروت، بهبود تامین امنیت، ضرورت یکپارچگی، مسئولیت میهن خواهانه همه مردم بریتانیا، لزوم تقویت نواوری، رشد بخش خصوصی و نیز ضرورت توجه به خارج از لندن به منظور سرمایه گذاری دولت سخن گفت.

به گفته نخست وزیر انگلیس، به منظور بهبود امنیت ملی و اصلاح نظام تامین اجتماعی، ضرورت دارد تصمیم‌های دشوار گرفته شود.

کایر استارمر گفت: سازندگان ناوچه‌های نظامی در منطقه اسکاتلند، توانستند در رقابت با شرکت‌های دیگر از جمله از آمریکا و اروپا، قرارداد ساخت ناوچه برای کشور نروژ را به دست آورند که شایسته تقدیرند.

وی افزود: برای مبارزه با نابرابری میان طبقات کشور، دولت کارگر به دانش آموزان فقیر، صبحانه و نهار می‌دهد، ساخت مسکن اجتماعی را افزایش داده است، در بخش دولتی بهداشت و درمان، بیش‌تر سرمایه گذاری می‌کند و به منظور کاهش فقر کودکان تلاش بیشتری خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس به حاضران در نشست سالانه حزب کارگر گفت از ورزش و به ویژه فوتبال، بیش‌تر حمایت خواهد شد زیرا ورزشکاران همه مردم را در زمان مسابقات متحد می‌کنند و تاکید کرد به پرچم بریتانیا و انگلیس، افتخار می‌کند و معتقد است پرچم‌های مناطق اسکاتلند، انگلیس، ولز و ایرلند شمالی، متعلق به همه مردم این کشور است.

وی همچنین گفت: مردم این کشور می‌خواهند مرز‌ها کنترل شوند، فقط پناهندگان واقعی به این کشور بیایند، با شبکه‌های قاچاق انسان که پناهجویان را از راه‌های غیرقانونی به انگلیس می‌آورند، مبارزه شود و پناهندگان غیرقانونی، بازگردانده شوند.

کایر استارمر افزود: دولتش این خواسته‌های مردم را پیگیری می‌کند.

به گفته نخست وزیر انگلیس در این نشست، دولتش در پی گسترش فناوری هسته‌ای، سرمایه گذاری در هوش مصنوعی، حمایت از هنر و هنرمندان، نواوران و مخترعان، ایجاد امید در جوامع و بازسازی کشور است.

وی با انتقاد از حزب محافظه کار که ۱۴ سال دولت را در این کشور در اختیار داشت و نیز شعار "ورشکسته بودن" بریتانیا که حزب "رفورم" سر داده است گفت: این کشور ورشکسته نیست و ما آن را بازسازی خواهیم کرد.