نمایشگاه تخصصی صنعت برق و ساختمان در زنجان در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نمایشگاه تخصصی صنعت برق و الکترونیک و صنعت ساختمان و صنایع وابسته شامگاه سه شنبه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان افتتاح شد.
مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی کاسپین زنجان در حاشیه این مراسم، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد بستری مناسب برای فعالان این حوزه تخصصی برای ارائه دستاوردها و نوآوریها و تبادل دانش فنی و تجربیات و همچنین ارتقای فرصتهای همکاری فعالان این عرصه ذکر کرد.
رضا قندیلی افزود: این نمایشگاه تخصصی صنعت برق و الکترونیک و صنعت ساختمان و صنایع وابسته با حضور ۳۰ واحد تولیدی و بازرگانی از استانهای تهران، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان، قزوین، خراسان رضوی و کرج برگزار شده است.
وی اظهار داشت: محصولات قابل عرضه در این نمایشگاه همچون سیم و کابل، کابلهای نسوز و ضدحریق، هوشمندسازی ساختمان، سنسورهای فشار متوسط و قوی، کنترل تهویه، درب و پنجره، آجر و سفال است.
قندیلی خاطرنشان کرد: نمایشگاه صنعت برق و الکترونیک و صنعت ساختمان و صنایع وابسته از هشتم تا یازدهم مهر سال جاری همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی زنجان (کاسپین) دایر خواهد بود.