سفیر سودان در ایران از توانمندیهای شهرستان محلات در حوزه صنعت سنگ، پرورش گل و گیاه و گردشگری بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالعزیز حسن صالح طه، سفیر سودان در ایران، در سفر به شهرستان محلات از ظرفیتها و توانمندیهای محلات در حوزههای صنعت سنگ، پرورش گل و گیاه و گردشگری بازدید کرد.
این سفر با هدف معرفی توانمندیهای اقتصادی، کشاورزی و گردشگری محلات و بررسی زمینههای همکاری مشترک میان ایران و سودان انجام شد.
------------
جلسه پیگیری روند احداث و آغاز عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی در تفرش برگزار شد.
این دیدار با هدف رفع موانع احتمالی و اطمینان از پیشرفت پروژههای نیروگاههای خورشیدی در شهرستان انجام شد.
........
بنای امامزاده فضل و یحیی (ع) محلات برای حضور زائرین و مجاورین مرمت شد.
------------
به مناسبت هفته گردشگری و دفاع مقدس تور گردشگری و روستاگردی در تفرش برگزار شد.
.......
با هدف سازماندهی نیروهای کارگری، ارتقای روحیه همبستگی و خدمترسانی بیشتر در عرصههای اجتماعی و عمرانی پایگاه مقاومت بسیج کارگران و استادکاران ساختمانی با حضور جمعی از مسئولین و بسیجیان افتتاح شد.