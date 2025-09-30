به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر کل شیلات گیلان گفت: امسال، با اجرای طرح تشویقی، صاحبان پره‌های صیادی و شرکت‌های بازسازی ذخایر و تامین ماهیان استخوانی، می‌توانند ۵ روز زودتر از زمان رسمی فصل صید، از ۱۵ مهر ماه صید خود را از دریای خزر آغاز کنند.

کوروش با بیان اینکه صید ماهی استخوانی از دریای خزر تا فروردین سال آینده ادامه دارد، افزود: ماهی کفال، سفید، کپور، آزاد، سوف، سیم و ماهی کولی از مهم‌ترین انواع ماهیان استخوانی دریای خزر هستند.