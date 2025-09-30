پنج زخمی در تیراندازی در پایتخت صربستان
در جریان تیراندازی ساعاتی پیش در منطقه ویشنیچکا بانیا در بلگراد دست کم پنج نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از سارایوو، اگرچه گزارش اولیه از کشته شدن یک زن حکایت داشت، اما بعدتر تأیید شد که پزشکان موفق به احیای او در بیمارستان شدند.
رسانههای صربستان گزارش میدهند که افراد ناشناس وارد رستوران در محله مورد اشاره شده و شروع تیراندازی کردند و سپس از محل گریختند.
پلیس در جستجوی یک خودروی ون سفید است که مهاجمان در آن بودند.
گرچه گزارشهای اولیه حاکی از نزاع و درگیری میان هواداران ورزشی است اما قربانیان مردم عادی حاضر در محل بودهاند.