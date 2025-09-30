پخش زنده
مسئول بیماریهای تنفسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: واکسنهای دولتی آنفلوانزا برای افراد خاص و کارکنان بهداشت و درمان در نظر گرفته شده ودر دسترس مراکز بهداشت قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قندیان در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ با بیان اینکه واکسن از اوایل شهریورماه در داروخانههای بخش خصوصی توزیع شده و در دسترس عموم قرار گرفته بود، افزود: از اوایل این هفته، واکسنهای بخش دولتی که به صورت خاص برای گروههای پرخطر و پرسنل بهداشت و درمان در نظر گرفته شده، به مراکز خدمات سلامت و شهرستانها تحویل داده شده و تزریق آن از روز گذشته آغاز شده است.
مسئول بیماریهای تنفسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در خصوص زمان مناسب تزریق واکسن گفت: برای تزریق واکسن آنفلوآنزا هنوز دیر نشده است و افراد میتوانند نسبت به تزریق آن اقدام کنند، اما ما اولویتهایی را برای گروههای پرخطر در نظر گرفتهایم.
قندیان، اولویت اصلی تزریق واکسن را کادر بهداشت و درمان معرفی کرد و دلیل این امر را مواجهه بیشتر این افراد با بیماران تنفسی و در نتیجه، در معرض خطر بودن آنها دانست.
وی به طور مشخص به پرسنل بخشهای مراقبت ویژه (ICU)، پزشکان، ماماها و مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامعه سلامت اشاره کرد که در اولویت دریافت واکسن قرار دارند و تزریق برای این گروهها در مراکز بهداشت و بیمارستانها در حال انجام است.
قندیان در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت شیوع بیماری آنفلوآنزا در استان قزوین، وضعیت فعلی را نرمال و روتین”توصیف کرد و گفت: وضعیت شیوع بیماری آنفلوآنزا در حال حاضر بسیار پایین است و بیشتر موارد تنفسی مشاهده شده، مربوط به سرماخوردگیهای معمول و مقداری هم ویروس کرونا است.
وی اضافه کرد: با این حال، ما نگران افزایش احتمالی شیوع بیماری آنفلوآنزا با شروع فصل سرما در ماههای آبان و آذرماه هستیم و توصیه میشود افراد با رعایت پروتکلهای بهداشتی و تزریق واکسن، خود را در برابر این بیماری ایمن کنند.