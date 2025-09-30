به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قندیان در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ با بیان اینکه واکسن از اوایل شهریورماه در داروخانه‌های بخش خصوصی توزیع شده و در دسترس عموم قرار گرفته بود، افزود: از اوایل این هفته، واکسن‌های بخش دولتی که به صورت خاص برای گروه‌های پرخطر و پرسنل بهداشت و درمان در نظر گرفته شده، به مراکز خدمات سلامت و شهرستان‌ها تحویل داده شده و تزریق آن از روز گذشته آغاز شده است.

مسئول بیماری‌های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در خصوص زمان مناسب تزریق واکسن گفت: برای تزریق واکسن آنفلوآنزا هنوز دیر نشده است و افراد می‌توانند نسبت به تزریق آن اقدام کنند، اما ما اولویت‌هایی را برای گروه‌های پرخطر در نظر گرفته‌ایم.

قندیان، اولویت اصلی تزریق واکسن را کادر بهداشت و درمان معرفی کرد و دلیل این امر را مواجهه بیشتر این افراد با بیماران تنفسی و در نتیجه، در معرض خطر بودن آنها دانست.

وی به طور مشخص به پرسنل بخش‌های مراقبت ویژه (ICU)، پزشکان، ماما‌ها و مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامعه سلامت اشاره کرد که در اولویت دریافت واکسن قرار دارند و تزریق برای این گروه‌ها در مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها در حال انجام است.

قندیان در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت شیوع بیماری آنفلوآنزا در استان قزوین، وضعیت فعلی را نرمال و روتین”توصیف کرد و گفت: وضعیت شیوع بیماری آنفلوآنزا در حال حاضر بسیار پایین است و بیشتر موارد تنفسی مشاهده شده، مربوط به سرماخوردگی‌های معمول و مقداری هم ویروس کرونا است.

وی اضافه کرد: با این حال، ما نگران افزایش احتمالی شیوع بیماری آنفلوآنزا با شروع فصل سرما در ماه‌های آبان و آذرماه هستیم و توصیه می‌شود افراد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق واکسن، خود را در برابر این بیماری ایمن کنند.