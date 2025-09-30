پخش زنده
امروز: -
بازارهای محلی که در روزهای مختلف هفته در مناطق مختلف گیلان برگزار میشود، بهترین مکان برای فروش محصولات محلی و تبادل فرهنگ عامه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ برگزاری بازارهای محلی گیلان در روزهای مختلف هفته و فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی، علاوه بر کسب درآمد برای روستاییان، به لحاظ جلوهای پر از شور زندگی، موجب جذب گردشگران به این بازارهای محلی میشود.
در این بازارها، علاوه بر جنب و جوش و تلاش برای کسب روزی حلال، تنوع و تازگی محصولات محلی، جلوه خاصی به آن میدهد.
با خبرنگار صدا و سیما محجوب سری به سه شنبه بازار لشت نشا میزنیم.