بازار‌های محلی، مکانی برای داد و ستد کشاورزان و خریداران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ برگزاری بازار‌های محلی گیلان در روز‌های مختلف هفته و فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی، علاوه بر کسب درآمد برای روستاییان، به لحاظ جلوه‌ای پر از شور زندگی، موجب جذب گردشگران به این بازار‌های محلی می‌شود.

در این بازار‌ها، علاوه بر جنب و جوش و تلاش برای کسب روزی حلال، تنوع و تازگی محصولات محلی، جلوه خاصی به آن می‌دهد.

با خبرنگار صدا و سیما محجوب سری به سه شنبه بازار لشت نشا می‌زنیم.