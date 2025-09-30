تیم منتخب کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابت‌های بین المللی جام خاچاتوریان ارمنستان، با کسب ۴ طلا و ۲ نقره به عنوان نایب قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام خاچاتوریان ارمنستان که ۶ تا ۸ مهر برگزار شد؛ سبحان میرزایی در وزن ۵۱ کیلوگرم، علی اصغر زعفرانی در وزن ۵۵ کیلوگرم، نیما ثنایی در وزن ۶۰ کیلوگرم و علیرضا سلطانی در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا و سید محمدحسین حسینی در وزن ۸۰ کیلوگرم و مسیحا اردستانی در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند.

سینا غفوری در ۴۵ کیلوگرم، امیرمهدی قادری در ۴۸ کیلوگرم، طا‌ها داوری در ۶۵ کیلوگرم و اشکان پشتام در ۷۲ کیلوگرم دیگر کشتی‌گیران کشورمان در این مسابقات بودند که صاحب عنوانی نشدند.

در رده بندی تیمی ارمنستان اول شد، ایران در جایگاه دوم ایستاد و تیم گرجستان سوم شد.