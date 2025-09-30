برگزاری همایش هفته دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور خرم آباد
به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسمی در دانشگاه پیام نور خرمآباد با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس دانشگاه پیام نور لرستان، گفت:به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس همایش روایت ایثار در دانشگاه پیام نور خرم آباد برگزار شد.
پیمان رجبی افزود: این همایش به منظور تبیین ارزشهای دفاع مقدس و اهمیت آن در تاریخ کشور انجام شده است و فرصتی برای گرامیداشت خاطرات و آموزههای آن دوران پرافتخار محسوب میشود.
به گفته وی ارتقاء آگاهی دانشجویان و جامعه دانشگاهی در زمینه ایثار و فداکاریهای رزمندگان اسلام از دیگر اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی است.