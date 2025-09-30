شواهد میدانی از تفاوت قیمت و البته نابسامانی و نبود نظارت بر میوه در یزد حکایت می‌کند.

نظارت، حلقه مفقوده در بازار میوه و تره بار یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بازار میوه یزد این روز‌ها با نوسان قیمت و گلایه مصرف‌کنندگان همراه است. میدان‌داران، مغازه‌داران، مردم و بازرسان هر کدام دلیل متفاوتی برای گرانی و تفاوت نرخ‌ها بیان می‌کنند.

میدان‌داران از نبود مدیریت واحد در میدان‌های میوه و بی‌کیفیت بودن بخشی از محصولات گلایه دارند، مغازه‌داران اجبار خرید بار از غرفه‌های میدان را عامل مشکلات می‌دانند، مردم از گرانی و تفاوت نرخ‌ها ناراضی هستند و بازرسان نیز هزینه حمل‌ونقل و تفاوت کیفیت محصولات را دلیل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها عنوان می‌کنند.

یکی از میدان‌داران یزد گفت: در یزد دو میدان فعال وجود دارد، اما مدیریت واحدی دیده نمی‌شود. همین موضوع باعث هرج‌ومرج در بازار و ورود بار‌های بی‌کیفیت به بازار شده است.

یکی از فروشندگان هم می‌گوید: ما مجبوریم برخی میوه‌ها را به اجبار تهیه کنیم و این اجبار باعث می‌شود نتوانیم بار مناسب‌تر یا ارزان‌تر تهیه کنیم و در نهایت، مردم ما را به گرانی متهم می‌کنند.

از سوی دیگر یکی از شهروندان اظهار داشت: هر مغازه یک قیمت می‌زند و معلوم نیست کدام نرخ درست است. قدرت خرید ما پایین آمده و خرید یک سبد میوه ساده برای خانواده سخت شده است.

بازرسان جهاد کشاورزی نیز افزایش کرایه حمل‌ونقل از استان‌های دور و وجود کیفیت‌های مختلف در میوه‌ها را عامل اصلی اختلاف قیمت می‌دانند.

یکی از بازرسان در این باره گفت: وقتی میوه از شمال یا جنوب کشور به یزد می‌رسد، هزینه بالای حمل‌ونقل روی قیمت اثر می‌گذارد. همچنین میوه‌ها درجه‌بندی می‌شوند و طبیعی است محصول ممتاز با محصول درجه دو و سه تفاوت قیمت داشته باشد.

بازار میوه یزد همچنان با چند روایت متفاوت همراه است، تقویت نظارت و مدیریت واحد می‌تواند به ساماندهی این وضعیت کمک کند.