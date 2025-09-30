پخش زنده
وزیر دادگستری گفت: مستندسازی جنایات و خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی باید به گونهای باشد که احکام صادره در دادگاههای داخلی قابلیت شناسایی و اجرا در سایر کشورها را نیز داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امینحسین رحیمی در همایش نبرد حقوقی علیه جنایات بینالمللی، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه ادای احترام کرد.
وزیر دادگستری در این همایش، مهمترین رسالت حقوقدانان را پیگیری اجرای عدالت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مصداق اجرای عدالت، پیگیری جبران خسارات جنگ ۱۲ روزه است. رژیم صهیونسیتی و دولت آمریکا بر خلاف تمام قواعد بینالمللی و با زیر پا گذاشتن عرف بینالملل به کشور ما حمله کرده و حاکمیت کشورمان را نقض کردند.
رحیمی مقاومت مثالزدنی مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه را عامل عقب راندن دشمن و درخواست آتش بس از سوی آنان برشمرد و گفت: متاسفانه پیگیری حقوقی تجاوز دشمنان در موارد گذشته کمتر مد نظر قرار گرفته است، بر این اساس رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی تاکید داشتند که در این مورد پیگیری حقوقی موضوع نباید مغفول بماند و حتماً باید با جدیت پیگیری شود اگرچه ممکن است زمانبر باشد، اما تا حصول نتیجه باید ادامه خواهد داشت.
وزیر دادگستری افزود: دشمنان تجاوزات و جنایات خود را در قالب و شکل حقوقی اجرا و توجیه میکنند، از این منظر باید در این نبرد حقوقی، راهکار و ادله حقوقی برای جبران خسارات و محکوم کردن دشمنان داشته باشیم. طرح دعوا و محکوم کردن دشمنان در مجامع بینالمللی به دلیل نفوذ شدید آمریکا در این نهادها بسیار سخت و زمانبر خواهد بود، اما این موضوع نباید سبب ترک دعوا و چشمپوشی از جنایات دشمنان شود.
رحیمی مستندسازی دقیق و کارشناسی را در طرح دعوا و موفقیت نهایی بسیار مهم برشمرد و گفت: مستندسازی جنایات و خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی باید به گونهای باشد که احکام صادره در دادگاههای داخلی قابلیت شناسایی و اجرا در سایر کشورها را نیز داشته باشد.
وزیر دادگستری خطاب به کارشناسان حقوقی و وکلا افزود: نقش شما در مستندسازی و طرح دعوا برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی و آمریکا و جبران خسارات وارده بسیار مهم است، باید خسارات مادی، معنوی و تنبیهی با ارایه مستندات دقیق و کامل و طرح دعوای متقن و قوی با جدیت پیگیری شود.
وی گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به برکت خون شهدا، پایداری مردم و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری، دشمنی که کمر به نابودی ایران بسته بود در شرایطی قرار گرفت که خودش درخواست آتش بس کرد و عقب نشست. ما هیچگاه آغازگر جنگ نبودهایم، اما در مقابل هر تجاوزی با تمام قدرت دفاع میکنیم و به همین دلیل در دفاع پیروز شدیم. قطعا در نبرد حقوقی هم در صورت ارایه مستندات قوی و ادله کافی پیروز خواهیم شد. کسانی که در کشورمان دچار خسارات معنوی شدهاند بسیار بیشترند و نباید در مستندسازی صرفا به موضوع ساختمانها و اموال تخریب شده بسنده کرد.
وزیر دادگستری در پایان با قدردانی از تلاش وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی افزود: امیدوارم در مطالبه عدالت پیروز شویم، این نبرد حقوقی یادگاری ماندگار از جامعه حقوقی کشور خواهد بود و انشاءالله با پیگیری دقیق، به پیروزی و احقاق حقوق ملت منجر خواهد شد.