به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر آل امین در نشست صمیمیِ برنامه سازان و همکارانِ رادیو زنجان با اشاره به جایگاه ویژه رادیو در میان مخاطبان گفت: رادیو، رسانه‌ای است که مخاطب را از سلطه تصویر و فضای مجازی رها کرده و به قدرت بی‌کران تخیل شنیداری پیوند می‌دهد؛ صدایی از دوردست که در لحظه‌ای صمیمی کنار مخاطب حاضر می‌شود و علاوه بر ارائه اطلاعات متنوع، آرامش و انبساط خاطر را در هیاهوی زندگی مدرن به همراه دارد.

مدیرکل صداوسیمای استان افزود: بر اساس ارزیابی‌های سازمانی، رادیو زنجان از جایگاهی قابل قبول برخوردار است و حضور نیرو‌های جوان و خلاق، ظرفیت دستیابی به رتبه‌های بالاتر را فراهم کرده است.

مزیت‌ها و اثرگذاری رادیو در دنیای جدید

وی با اشاره به تغییر نقش رادیو پس از ظهور رسانه‌های تصویری و دیجیتال گفت: این رسانه توانسته با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تأثیرگذاری خود را حفظ کرده و همچنان صدایی مورد اعتماد برای مخاطبان است.

دکتر آل امین دسترسی آسان، هزینه پایین تولید محتوا و پوشش مناطق دورافتاده را از برتری‌های رادیو برشمرد و تأکید کرد: مشارکت مردمی از طریق پیامک، تماس تلفنی، مسابقات و نظرسنجی‌ها، رمز موفقیت رادیو در تثبیت جایگاه خود به عنوان رسانه‌ای تعاملی و مردمی است.

محتوای تالیفی و افزایش معلومات؛ محور برنامه‌سازی رادیو

مدیرکل صداوسیمای استان تصریح کرد: در تمام ارکان برنامه‌سازی، افزایش دانش و آگاهی مخاطبان باید در طراحی و تولید برنامه‌ها مد نظر باشد و از تکرار پرهیز کرده و به ارائه محتوای تالیفی با دامنه‌ای از اطلاعات تازه مباردت ورزد از این رو در تولید متون و محتوا‌هایی برنامه‌های رادیویی احکام و گزاره‌های تالیفی بر احکام و گزاره‌های تحلیلی ترجیح دارد چرا که اطلاعات جدیدی را در اختیار شنوندگان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: رادیو مرز‌ها را در می‌نوردد، فرهنگ‌ها را پیوند می‌دهد، داستان‌ها را روایت و ایده‌ها را به اشتراک می‌گذارد؛ این رسانه، صدای بی‌صدایان و نوعی دموکراسی صداهاست.

رادیو در زندگی روزمره مردم

دکتر آل‌امین با ذکر مثال‌هایی از نقش رادیو در زندگی مردم، گفت: در ترافیک سنگین، صدای گرم گوینده و موسیقی دلنشین آرام‌بخش است؛ در روستا‌های دورافتاده، رادیو پنجره‌ای به جهان بیرون می‌گشاید و مردم را از تازه‌ترین تحولات آگاه می‌کند.

وی برنامه‌ریزی دقیق و علمی عناصر برنامه را شرط موفقیت دانست و افزود: افزایش انگیزه عوامل تولید، زمینه‌ساز ارتقاء جایگاه و رضایت مخاطبان خواهد بود.

در بخش پایانی نشست، برنامه سازان و همکاران رادیو زنجان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را با مدیرکل صداوسیمای استا در میان گذاشتند.