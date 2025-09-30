با حضور اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات شش واحد صنعتی و کشاورزی در مراغه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت:توسعه شبکه برق، گاز، اختصاص زمین و امهال تسهیلات بانکی از جمله مشکلات بررسی شده بود.

امینیان در این جلسه بر حمایت از تولیدکنندگان و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی تاکید کرد.

وی اضافه کرد: برای پایداری روند تولید و اشتغال باید حل مشکلات واحد‌های تولیدی در اولویت قرار گیرد.

فرماندار شهرستان مراغه گفت:برای رونق تولید و اشتغال باید تمامی موانع از سر راه واحد‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی برداشته شود.

امینیان گفت:از ابتدای امسال تاکنون هر ماه یک جلسه برای حل مشکلات تولید در شهرستان مراغه تشکیل شده است.