بررسی موانع تولید شش واحد صنعتی در مراغه
با حضور اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات شش واحد صنعتی و کشاورزی در مراغه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت:توسعه شبکه برق، گاز، اختصاص زمین و امهال تسهیلات بانکی از جمله مشکلات بررسی شده بود.
امینیان در این جلسه بر حمایت از تولیدکنندگان و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید کرد.
وی اضافه کرد: برای پایداری روند تولید و اشتغال باید حل مشکلات واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.
فرماندار شهرستان مراغه گفت:برای رونق تولید و اشتغال باید تمامی موانع از سر راه واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی برداشته شود.
امینیان گفت:از ابتدای امسال تاکنون هر ماه یک جلسه برای حل مشکلات تولید در شهرستان مراغه تشکیل شده است.