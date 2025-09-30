پخش زنده
انفجار و آتش سوزی در مرکز دادههای کرهجنوبی موجب شد تا بیش از ۶۰۰ سامانه دولتی از دسترس عموم در این کشور خارج شود. سیستمهای مالی و پستی در کره جنوبی تحت تاثیر مستقیم این حادثه قرار گرفته و دولت سئول نیز وضعیت مدیریت را از سطح هشدار به وضعیت بحران ارتقا داد.
