به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ انفجار و آتش سوزی در مرکز داده‌های کره‌جنوبی موجب شد تا بیش از ۶۰۰ سامانه دولتی از دسترس عموم در این کشور خارج شود. سیستم‌های مالی و پستی در کره جنوبی تحت تاثیر مستقیم این حادثه قرار گرفته و دولت سئول نیز وضعیت مدیریت را از سطح هشدار به وضعیت بحران ارتقا داد.