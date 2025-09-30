مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در دیدار فرمانده انتظامی قم، فراجا را نماد صلابت و ایستادگی در دفاع از امنیت ملی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با فرمانده انتظامی و مدیران پلیس استان قم، پلیس را حافظ دین، جان، مال و آبروی مردم دانست و گفت: «امانت نظام اسلامی امروز در دستان پلیس است.» وی از تلاش‌های نیروی انتظامی در کاهش جرایم، مقابله با قاچاق، و حفظ امنیت قدردانی کرد و تاکید کرد پلیس حافظ نظم و سلامت جامعه است.

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هم در دیدار با فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به خطرات حوزه مواد مخدر و تهدید هویت جوانان، بر اهمیت نقش موثر پلیس در پیشگیری تاکید کرد و از نقش موفق سردار رادان در پیشبرد اهداف نیروی انتظامی قدر دانی کرد.

سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی قم، در پایان این دیدار هاگفت: در سال جاری کشفیات مواد مخدر افزایش و سرقت‌ها ۳۴ درصد کاهش یافته است، همچنین جرائم خشونت‌بار ۷۳ درصد کمتر شده و قم در کاهش تلفات رانندگی رتبه چهارم کشوری را کسب کرده است.