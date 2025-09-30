سامانه امدادی اورژانس ویژه ناشنوایان به منظور دسترسی عادلانه به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای این قشر راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ناشنوایان و کم شنوایان میتوانند در صورت نیاز به خدمات اورژانس، بهدجای تماس تلفنی از طریق پیامک با مرکز اورژانس تماس حاصل نمایند.

دکتر پناهی با بیان اینکه اطلاعات ناشنوایان استان از طریق بهزیستی اخذ شده اضافه کرد: بیش از ۲ هزار ناشنوا و کم شنوا تحت پوشش بهزیستی استان میتوانند از امروز از خدمات جدید اورژانس ۱۱۵ استفاده کنند.

وی با اشاره به شیوه امدادخواهی ناشنوایان افزود: این افراد میتوانند در مواقع اضطراری با ارسال یک پیامک با محتوای امداد خواهی برای مثال "من نیاز به آمبولانس دارم "یا من" نیاز به کمک دارم به همراه آدرس مکان حادثه؛ به شماره ۹۰۰۰۶۲۰۴ درخواست کمک نمایند.