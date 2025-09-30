مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی گفت:این استان میزبان تماشاخانه سیار با برنامههای ویژه و متنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،زینب علمداری با اشاره به آغاز هفته ملی کودک از حضور تماشاخانه سیار در استان آذربایجان شرقی خبر داد و این رویداد را فرصتی بینظیر برای ترویج فعالیتهای فرهنگی و هنری میان کودکان و نوجوانان دانست.
وی افزود:تماشاخانه سیار با هدف دسترسی آسان کودکان و نوجوانان در کل استان در مناطق شهری و روستایی و مناطق کم برخوردار به فعالیتهای فرهنگی و هنری طراحی شده است.